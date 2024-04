Posto de atendimentos dos Correios na Mangueira - Divulgação

Publicado 19/04/2024 13:26 | Atualizado 19/04/2024 18:04

Rio – Os Correios inauguraram um posto de atendimento na comunidade da Mangueira, na Zona Norte. A unidade é a primeira instalada pela estatal com este perfil em uma favela do estado.

O evento de inauguração contou com a presença do superintendente estadual dos Correios no RJ, Paulo Cesar Junior, do secretário municipal especial de Desenvolvimento Econômico e Solidário, Diego Zeidan, além de representantes e lideranças da comunidade do Morro da Mangueira.



O novo canal de atendimento é fruto de uma parceria dos Correios com a prefeitura do Rio, que disponibilizou todo o equipamento necessário. Na solenidade, na última segunda-feira (15), os dois órgãos firmaram ainda um acordo para a instalação de unidades em outras 20 favelas da cidade ao longo do ano.

Ainda de acordo com os Correios, a expectativa da empresa é abrir mais 30 unidades no estado até o fim do ano, totalizando mais de 50 em favelas cariocas só em 2024.



“Somos uma empresa pública presente em todo o Brasil e nada faz mais sentido para nós que estarmos nas favelas, rompendo a fronteira da invisibilidade e do preconceito. Vamos investir cada vez mais nesse modelo, atendendo a solicitação do presidente Lula de chegar nas comunidades que necessitam de serviços públicos”, afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.



Para a presidente da Associação de Moradores da Mangueira, Erika Andréia da Silva, os empreendedores da comunidade estão entre os principais beneficiados com a novidade. "Agora a gente pode vir aqui, não vamos ter custo de passagem, os produtos ficarão mais baratos, além da comodidade, disse.

A unidade dispõe de um guichê de atendimento, instalado em uma área de 15 m2, no ponto conhecido como Buraco Quente, com acesso pela Rua Visconde de Niterói, ao lado da quadra da escola de samba. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.