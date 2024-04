Movimento na Rodoviária do Rio nesta sexta-feira - Renan Areias / Agência O Dia

Movimento na Rodoviária do Rio nesta sexta-feiraRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/04/2024 16:47

Rio - Feriadão é sinônimo de casa cheia na Rodoviária do Rio. Entre esta sexta (19) e quarta-feira (24), o terminal espera receber 197 mil viajantes durante o recesso prolongado por conta do Dia de São Jorge. As 39 viações, que operam mais de 230 linhas, programaram 6.887 ônibus, incluindo 841 coletivos extras para atender à demanda.

De acordo com a Rodoviária do Rio, a sexta-feira deve ser o dia mais movimento, com 23.560 passageiros embarcando principalmente para para cidades turísticas do estado, como Costa do Sol, Região Serrana e Vale do Café. Também há uma procurada grande por São Paulo e Minas Gerais. Já o dia com maior volume de desembarque deve ser na terça-feira, com 23 mil viajantes.

O casal Katia Carvalho, de 62 anos, e Paulo César, de 64, elegeram a Costa do Sol como destino. O contador explica que vai à Unamar, em Cabo Frio, para visitar a irmã e aproveitar as belas praias do município.

"A gente gosta de ir para a praia, sair para comer fora, às vezes tem show em Barra de São João... É mais praia que a gente fica lá, então a gente só vai quando tem tempo legal. Lá com chuva, não tem muito o que fazer. Terça, a gente já volta para trabalhar na quarta-feira", contou Paulo.

Recentemente, o terminal inaugurou um lounge de embarque da Uber para passageiros que queiram chegar ou deixar a rodoviária por viagem em aplicativo. O espaço fica no piso G1 do estacionamento e os motoristas cadastrados devem acessar o edifício-garagem pela Avenida Rodrigues Alves.

A concessionária da rodoviária recomenda que os viajantes chequem a documentação para embarque, sempre original e com foto, e que cheguem no terminal com pelo menos 1h de antecedência ao horário de seu embarque em função dos congestionamentos nas vias da cidade nesse período