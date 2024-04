Da esquerda para a direita, Eduardo Paes, Alexandre de Moraes e o governador Cláudio Castro - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 19/04/2024 21:35 | Atualizado 19/04/2024 21:50

Rio – O evento de lançamento do Museu da Democracia da Justiça Eleitoral aconteceu nesta sexta-feira (19). Ele funcionará no prédio do atual Centro Cultural do Tribunal Superior Eleitoral, na Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio. Seu objetivo será relembrar os marcos históricos do processo democrático brasileiro desde a colônia, passando pelas épocas do império, república, ditadura e república cidadã.



A cerimônia contou com as presenças do prefeito Eduardo Paes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e o governador Cláudio Castro. O museu será elaborado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com a Prefeitura do Rio e o TSE.