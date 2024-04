Bandidos presos e encaminhados a 21°DP Bonsucesso, apos assaltar ônibus da linha 760 (Ilha / Charitas), nesta segunda feira (06). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 19/04/2024 20:06 | Atualizado 19/04/2024 20:59

Rio - Um foragido da Justiça da Paraíba foi preso nesta sexta-feira (19), em Benfica, na Zona Norte do Rio, durante ação de policiais militares lotados na UPP Arara/Mandela. O criminoso, identificado apenas pelo apelido de 'Galeguinho', era procurado desde 31 de março.

A prisão foi efetuada por meio de informações fornecidas pela 21ª DP (Bonsucesso). Ao ser abordado, 'Galeguinho' mostrou uma identidade falsa. Após consulta à base de dados, os agentes constataram divergências nas informações repassadas pelo homem, que tem extensa ficha criminal.

Entre os crimes praticados por 'Galeguinho', constam mais de 20 roubos a agências de correios, um homicídio e uma acusação de porte ilegal de arma de fogo. Contra ele, havia oito mandados de prisão a serem cumpridos.

Galeguinho foi conduzido à 21ª DP (Bonsucesso), onde o fato foi registrado.

Conexão Rio-Paraíba

Júnior Galego foi preso em casa por agentes do 14º BPM (Bangu) e da Subsecretaria de Inteligência. Ele estava presente na lista de Procurados da Paraíba, tido como um dos principais traficantes do estado, e era alvo de um mandado de prisão por homicídio Júnior também é investigado por envolvimento em diversos assassinatos por disputas territoriais no Nordeste.