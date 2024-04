Érika de Souza Vieira Nunes levou o corpo do idoso a uma agência bancária, em Bangu, para tentar pegar um empréstimo - Reprodução

Publicado 19/04/2024 18:55 | Atualizado 19/04/2024 20:36

Rio - O corpo do idoso Paulo Roberto Braga, de 68 anos , levado por uma mulher a um banco, na última terça-feira (16), para fazer um empréstimo de R$ 17 mil , será enterrado neste sábado (20), às 11h30, no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste.

O corpo de Paulo ficou quase três dias no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande antes de ter uma decisão a respeito do enterro. A Secretaria de Assistência Social informou que aguardava a guia de sepultamento, documento que reúne todas as informações do falecido e serve como registro para o enterro.

O corpo de Paulo Roberto foi liberado na quarta por uma mulher que seria irmã de Érika de Souza, que levou o idoso até a agência. Ela apresentou uma Declaração de Hipossuficiência para que o sepultamento de Paulo Roberto seja sem custos. Outras três pessoas, que disseram ser parentes e vizinhos, a acompanharam durante a liberação.

No vídeo que viralizou, Erika conversa com a vítima normalmente, pedindo inclusive para que Paulo assinasse o documento que autorizava o recolhimento dos R$ 17 mil. Funcionários da agência bancária desconfiaram e chamaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito às 15h20. Em depoimento, a mulher contou que o idoso tinha solicitado o empréstimo para comprar uma televisão nova e reformar a casa. Na sua oitiva, a mulher alegou que Paulo chegou vivo ao banco e que parou de responder no momento do atendimento no guichê.