Érika de Souza Vieira Nunes foi levada da 34ª DP (Bangu) para o sistema prisional Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 18/04/2024 16:00 | Atualizado 18/04/2024 16:36

Érika de Souza Vieira Nunes durante audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (18). A mulher foi Paulo Roberto Braga, de 68 anos, a uma agência bancária em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Érika responde por vilipêndio de cadáver e furto. Rio - A Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão dedurante audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (18). A mulher foi presa em flagrante na última terça-feira (16) , suspeita de levar o cadáver do idoso, de 68 anos, a uma agência bancária em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Érika responde por vilipêndio de cadáver e furto.

Na decisão, a juíza Rachel Assad contesta a alegação da defesa de Érika em afirmar que o idoso estaria vivo no momento da ação. "O ponto central dos fatos não se resume em buscar o momento exato da morte, informação que sequer o exame de necrópsia conseguiu apontar. A questão é definir se o idoso, naquelas condições, mesmo que vivo estivesse, poderia expressar a sua vontade. Se já estava morto, por óbvio, não seria possível. Mas ainda que vivo estivesse, era notório que não tinha condições de expressar vontade alguma, estando em total estado de incapacidade", escreveu a magistrada.

Ainda segundo Assad, ainda que seka alegado não ter a custodiada percebido a morte de Paulo Roberto e não ser possível estabelecer o momento exato em que ela teria ocorrido, "certo é que o idoso não respondia a qualquer estímulo, o que pode ser notado nos vídeos veiculados em todos os meios de comunicação".

A defesa de Érika, representada pela advogada Ana Carla de Souza, afirmou que pedir a revogação da prisão preventiva.

A 34ª DP (Bangu), responsável pelas investigações, ouve testemunhas para esclarecer se Paulo já chegou na agência morto ou morreu no local. Imagens de câmeras de segurança também estão sendo analisadas pelos investigadores.

O que diz Érika

Em depoimento, Erika contou que é sobrinha do idoso e que o mesmo tinha solicitado o empréstimo de R$ 17 mil para comprar uma televisão nova e reformar a casa. Na sua oitiva, a mulher alegou que Paulo chegou vivo ao banco e que parou de responder no momento do atendimento no guichê.

Erika entrou com o corpo em uma cadeira de rodas e conversou com ele normalmente, pedindo inclusive para que Paulo assinasse o documento que autorizava o recolhimento do dinheiro. Funcionários da agência bancária desconfiaram e chamaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Érika de Souza Vieira Nunes levou o corpo de Paulo Roberto, de 68 anos, a uma agência bancária do Itaú, em Bangu, para tentar pegar um empréstimo de R$ 17 mil no nome dele. Ela foi encaminhada para a delegacia prestar depoimento.



Motorista de app diz que idoso estava vivo





De acordo com ele, o episódio ocorreu no momento do desembarque no estacionamento de um shopping no bairro. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Érika o retira do veículo com a ajuda do motorista. Em seguida, Paulo Roberto é colocado em uma cadeira de rodas que a mulher pegou no estabelecimento. Segundo o motorista, o idoso e a mulher foram deixados no shopping porque o acesso de veículos é proibido na agência bancária. motorista de aplicativo que transportou a mulher e o idoso disse que Paulo Roberto estava vivo durante o trajeto. Em depoimento, o homem afirmou que o idoso chegou a segurar na porta do carro.De acordo com ele, o episódio ocorreu no momento do desembarque no estacionamento de um shopping no bairro. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Érika o retira do veículo com a ajuda do motorista. Em seguida, Paulo Roberto é colocado em uma cadeira de rodas que a mulher pegou no estabelecimento. Segundo o motorista, o idoso e a mulher foram deixados no shopping porque o acesso de veículos é proibido na agência bancária.

Laudo inconclusivo

laudo de exame de necropsia do idoso apontou que não é possível determinar se o homem veio a óbito antes ou depois de chegar no banco. Segundo o documento, a morte teria acontecido entre 11h30 de terça-feira (16), dia em que foi na agência, e 1h de quarta-feira (17), ou seja, de 10h a 24h de o idoso ser submetido ao exame de necropsia. Com isso, o laudo é inconclusivo sobre o momento exato da morte de Paulo.

A causa da morte, de acordo com o laudo, foi broncoaspiração do conteúdo estomacal e falência cardíaca. O texto também destacou que a rigidez cadavérica se desenvolve de forma progressiva, começando pela nuca e descendo para outros membros. Os peritos colheram o sangue do idoso para saber se houve algum tipo de envenenamento.

Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento de Paulo Roberto.