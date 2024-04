Paulo Roberto, de 68 anos, é visto em novas imagens com vida na noite de segunda-feira (15) - Divulgação

Veja o vídeo abaixo. A situação aconteceu poucas horas depois de o idoso receber alta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bangu. Rio - Imagens captadas de uma câmera de segurança de um centro comercial em Bangu, na Zona Oeste do Rio, mostram Paulo Roberto Braga , de 68 anos, com vida e interagindo sentado numa cadeira de rodas, por volta das 19h de segunda-feira (15).. A situação aconteceu poucas horas depois de o idoso receber alta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bangu.

Segundo a Fundação Saúde, gestora da unidade, Paulo Roberto deu entrada na UPA no dia 08 de abril com quadro de infecção pulmonar. Após tratamento e melhora do quadro clínico, o paciente teve alta no dia 15 de abril.

Nas imagens em que idoso aparece vivo é possível ver que ele é levado na cadeira de rodas por Érika de Souza Vieira Nunes, a mesma mulher que chegou com ele morto em um banco, também em Bangu, na tarde de terça-feira (16). Em um determinado momento o idoso apoia a mão na porta na porta do centro comercial, ainda na entrada.

O DIA questionou à defesa de Érika o que ela fazia com o idoso no centro comercial, na noite de segunda-feira (15), mas a advogada Ana Carla disse que soube recentemente da existência deste vídeo e que em breve daria detalhes.

Em um outro vídeo, um dia depois, outras imagens de uma câmera de segurança flagraram os momentos em que Erika leva Paulo, em uma cadeira de rodas, até a agência. No vídeo, o idoso aparece com a cabeça tombada para o lado algumas vezes, como se já não tivesse mais controle do corpo.

O caso

A morte do idoso foi descoberta após funcionários da agência desconfiarem da atitude de Erika e da reação do idoso. Na ocasião, eles acionaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito. Em seguida, ela foi presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver enquanto tentava sacar um empréstimo de R$17 mil em nome de Paulo.





Erika foi transferida para o presídio nesta quarta-feira (17), onde aguarda a audiência de custódia. As investigações estão em andamento na 34ªDP (Bangu) para identificar a causa da morte e como o empréstimo foi feito. O delegado aguarda o resultado dos laudos periciais. Na delegacia, Erika afirmou que é sobrinha da vítima , no entanto, as documentações apontam que ela seria uma prima. Ainda segundo o delegado, em depoimento, Erika alega que o idoso chegou vivo ao banco, versão contestada pelas investigações. Isso porque livores cadavéricos, que são acúmulos de sangue decorrentes da interrupção da circulação, indicam que Paulo não teria morrido sentado, como estava na cadeira, mas possivelmente deitado. O corpo dele ainda permanece no IML de Campo Grande.Erika foi transferida para o presídio nesta quarta-feira (17), onde aguarda a audiência de custódia. As investigações estão em andamento na 34ªDP (Bangu) para identificar a causa da morte e como o empréstimo foi feito. O delegado aguarda o resultado dos laudos periciais.

À princípio, o empréstimo teria sido realizado presencialmente no dia 25 de março, mas o idoso não havia sacado antes porque estava internado com pneumonia na semana anterior.



O que diz a defesa da presa

A defesa de Erika, representada pela advogada Ana Carla Corrêa, garante que o idoso chegou vivo ao banco, além de informar que Paulo sofria com alcoolismo e enfrentava problemas de saúde recentemente, assim como o uso da cadeira de rodas.

"O idoso é tio dela e temos testemunhas que confirmam que o Paulo chegou vivo à agência. Eles moram, a família em si, em um grande terreno com várias casas, e ali um cuida do outro. O seu Paulo sempre foi uma pessoa independente, mas de um tempo pra cá começou a ter uma saúde um pouco mais debilitada, não somente pela idade, mas porque ele também era uma pessoa alcoólatra", disse.

Repercussão na mídia internacional