Prisão foi realizada por agentes da Divisão de Captura e Polícia InterestadualReprodução

Publicado 17/04/2024 16:56 | Atualizado 17/04/2024 19:00

Rio- Um integrante de uma organização criminosa envolvida em furto de combustíveis foi preso, nesta terça-feira (16/04), por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter). Ele foi encontrado na Rodovia BR-101, no bairro Três Pontes, no município de Itaboraí, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com as investigações, em 2016, o autor e outro comparsa transportavam 42 mil litros de petróleo bruto em um caminhão acoplado a tanque. Eles não portavam certificado de capacitação para transporte, nem documento fiscal do produto e uma ficha de emergência.

Segundo os agentes, o homem faz parte de uma quadrilha que atua nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e em Minas Gerais. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória por receptação, uso de documento falso e crime ambiental. Ele foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado.