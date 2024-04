O GET Joaquim Abílio Borges, no Humaitá, será um dos beneficiados com as ferramentas tecnológicas - Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio

O GET Joaquim Abílio Borges, no Humaitá, será um dos beneficiados com as ferramentas tecnológicasRafael Catarcione/Prefeitura do Rio

Publicado 17/04/2024 17:39

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, assinou, nesta quarta-feira (17), um Termo de Cooperação Financeira com a Embaixada da Coreia do Sul, que prevê investimentos de R$ 2,4 milhões em ferramentas tecnológicas. A parceria foi firmada entre o presidente do Comitê Rio G20, Lucas Padilha, que representou o prefeito Eduardo Paes, o embaixador coreano Lim Ki-Mo e o secretário de Educação, Renan Ferreirinha. A cerimônia foi realizada no Ginásio Educacional Tecnológico (GET) Joaquim Abílio Borges, no Humaitá.



Os recursos serão empregados na montagem dos Ginásios Educacionais Tecnológicos (GETs), com a aquisição de projetores multimídia, TVs, notebooks, telefones celulares, impressoras 3D, máquinas de corte a laser e aparelhos de ar-condicionado para alunos da rede municipal.



Três escolas vão receber os materiais, todas já transformadas em GETs, um modelo inovador de ensino. Além do GET Joaquim Abílio Borges, foram selecionados os GETs Tarsila do Amaral, em Irajá, e Lúcio de Mendonça, em Anchieta.



“A Coreia do Sul, uma importante democracia no mundo, foi um país que apostou na ciência, tecnologia e inovação na educação pública há muito tempo. E hoje é um país que consegue ajudar o Brasil, um país que tinha uma situação de educação muito parecida com a nossa e desafios muito grandes. Mas também muito potencial. Não poderia ter parceria melhor para começar a incentivar que a cooperação internacional e com as empresas chegasse aos GETs. É com esse bom parceiro que começamos”, afirmou o presidente do Comitê Rio G20 Lucas Padilha.



O embaixador coreano Lim Ki-Mo ressaltou a importância da parceria com a Prefeitura do Rio. “É com imensa alegria que estou celebrando essa parceria entre o Rio e a Coreia para o desenvolvimento dos Ginásios Educacionais Tecnológicos. Espero que as ferramentas a serem entregues a cada escola ajudem no desenvolvimento da educação digital, permitindo que mais alunos desfrutem e experimentem a alegria do aprendizado. Essa contribuição será composta por produtos produzidos por empresas coreanas no Brasil. Espero que este projeto marque o início de uma parceria baseada na amizade entre o Rio e a Coreia. Acredito que a educação não é uma preparação para a vida, ela é a própria vida”, disse.

O secretário de Educação, Renan Ferreirinha, ressaltou a importância da parceria. "Se você apostar nos estudos, no GET, que é o modelo de ensino mais inovador do país, a gente vai conseguir que vocês tenham grandes realizações nas suas vidas. Na década de 50, a Coreia do Sul e o Brasil estavam em patamares muito parecidos na educação. A Coreia do Sul fez uma escolha de décadas, de apostar na educação, na inovação e na tecnologia. E hoje colhe resultados que nos inspiram muito", afirmou.

O GET segue a abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) e tem por objetivo potencializar o desenvolvimento de novas competências e habilidades ao oferecer aos alunos a possibilidade de realizar projetos de forma interdisciplinar para além do livro didático.



A rede municipal já tem mais de 100 Ginásios Educacionais Tecnológicos, atendendo a mais de 50 mil alunos, e com previsão de chegar a 200 unidades deste novo modelo de escola até o fim de 2024. Além do município do Rio de Janeiro, a embaixada da Coreia já doou equipamentos para escolas municipais de Manacapuru (AM), Belém (PA) e Boa Vista (RR).