Publicado 18/04/2024

Câmara aprovou urgência na tramitação do projeto de lei que prevê sanções a invasores de propriedades rurais. Medida é muito positiva. Poder público não pode se omitir diante da onda de ocupações ilegais promovida pelo MST no chamado 'Abril Vermelho'.

Defensores do fim da saidinha já se articulam para derrubar veto de Lula e devolver à lei o rigor que tinha quando foi aprovada no Congresso. Diante dos crescentes índices de violência, boa parte da sociedade apoia a restrição do benefício para presos.