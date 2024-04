Calçada da Fama seria instalada na lateral do Theatro Municipal, entre a Carioca e a Cinelândia - André Coelho / Câmara do Rio

Publicado 17/04/2024 18:09 | Atualizado 17/04/2024 18:54

Rio - A Câmara de Vereadores aprovou nesta quarta-feira (17), em segunda discussão, o Projeto de Lei 2513/2023, que cria uma Calçada da Fama no centro do Rio para homenagear nomes da cultura nacional e carioca. Aprovado em sessão extraordinária, o texto agora segue para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes.

O ponto turístico, caso sancionado, ficará localizado na Avenida Rio Branco, entre o largo da Carioca e a Cinelândia, ao lado do Theatro Municipal. A ideia é de que blocos de concreto com estrelas de granito sejam colocados no piso, nos moldes das famosas calçadas de Hollywood.

As estrelas levarão os nomes de atores, atrizes, cantores, cantoras, compositores, teatrólogos e cineastas, por exemplo. Caberá à Prefeitura definir os critérios para os homenageados. O projeto de lei é de autoria do presidente da Casa Legislativa, o vereador Carlo Caiado (PSD).

Em Copacabana, a Calçada da Fama na Praça do Lido é considerada patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro desde novembro de 2021.