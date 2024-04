Familiares e amigos no sepultamento do ex-militar do Exército Lucas Dantas do Nascimento - Renan Areias/Agência O Dia

Familiares e amigos no sepultamento do ex-militar do Exército Lucas Dantas do NascimentoRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 17/04/2024 16:21 | Atualizado 17/04/2024 17:11

Rio - Familiares e amigos pediram justiça durante o sepultamento do ex-sargento do Exército Lucas Dantas do Nascimento , de 28 anos, nesta quarta-feira (17), no Cemitério Nossa Senhora do Belém, no bairro do Corte Oito, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Segundo relato dos parentes do jovem, ainda não está claro como que Lucas morreu afogado em piscina do evento de música eletrônica, em Guaratiba, sem receber socorro.

fotogaleria



"Um evento dessa magnitude. Um evento que o ingresso não foi barato, não oferece segurança, não tinha guarda-vidas na piscina, não tinha seguranças para tomar conta daqueles jovens. Se o evento está lá, porque não ter profissionais qualificados. Hoje foi meu filho, mas amanhã pode ser o de outra pessoa. Vamos lutar para que seja feita Justiça pelo meu filho", lamentou o padrasto do ex-militar, Henrique Cesar.



Aproximadamente cem pessoas participaram da despedida ao rapaz que, ainda segundo o padrasto, tinha vários sonhos para realizar. "Vamos achar uma resposta para o que aconteceu com ele. Morrer aos 28 anos de idade, vários sonhos, várias projetos que se foram embora. Temos certeza de que ele não ficará para as estatísticas", reforçou. "Um evento dessa magnitude. Um evento que o ingresso não foi barato, não oferece segurança, não tinha guarda-vidas na piscina, não tinha seguranças para tomar conta daqueles jovens. Se o evento está lá, porque não ter profissionais qualificados. Hoje foi meu filho, mas amanhã pode ser o de outra pessoa. Vamos lutar para que seja feita Justiça pelo meu filho", lamentou o padrasto do ex-militar, Henrique Cesar.Aproximadamente cem pessoas participaram da despedida ao rapaz que, ainda segundo o padrasto, tinha vários sonhos para realizar. "Vamos achar uma resposta para o que aconteceu com ele. Morrer aos 28 anos de idade, vários sonhos, várias projetos que se foram embora. Temos certeza de que ele não ficará para as estatísticas", reforçou.