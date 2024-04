Em depoimento, Bruno de Souza Rodrigues ficou em silêncio - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 19/04/2024 20:07 | Atualizado 19/04/2024 21:09

Rio - O Ministério Público do Rio denunciou Bruno de Souza Rodrigues por extorsão e estupro contra um ex-companheiro. O produtor está preso pelo homicídio e ocultação de cadáver do ator Jeff Machado , morto em janeiro de 2023.

De acordo com a denúncia da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, Bruno ameaçou o ex-companheiro com a divulgação de imagens nas quais ele aparece mantendo relações sexuais com outros homens. No total, a vítima repassou cerca de R$ 624 mil ao produtor após as ameaças.

O documento relata que, no início de 2021, o rapaz recebeu uma mensagem de um contato desconhecido com uma imagem anexada, onde aparecia mantendo relações sexuais com outros homens. Ao perceber que a imagem era montada, a vítima conversou com Bruno, que sugeriu que a vítima cumprisse o que foi exigido para que o material não fosse divulgado.

Tempos depois, a vítima recebeu uma nova mensagem do mesmo número de telefone, exigindo que recebesse cinco homens em sua residência. Bruno, então, a orientou a receber o grupo e manter relações sexuais com eles.

Dias depois, o homem foi extorquido para que as imagens em cena de sexo dele com outros cinco indivíduos não fosse divulgada para sua família e nas escolas onde ele trabalhava. Bruno o convenceu de pagar os criminosos.

Segundo a denúncia, a vítima passava o dinheiro para seu companheiro, acreditando que estava entregando aos criminosos. Após vender seus bens e pegar empréstimos, o rapaz fez 86 transferências bancárias para Bruno, totalizando cerca de R$ 624 mil.

Caso Jeff Machado

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o ator Jeff Machado foi morto em 23 de janeiro de 2023 e, no dia 27, seu desaparecimento foi registrado, depois que familiares e amigos estranharam a falta de informações e contatos feitos por ele. A Polícia Civil conseguiu identificar a participação de Bruno e Jeander no crime e, junto com o MPRJ representaram pelas prisões, que foram decretadas pela Justiça do Rio e cumpridas em junho.

O inquérito apontou que o acusado dizia ser produtor de uma emissora de televisão e prometeu um papel em uma novela para Jeff, que pagou R$ 25 mil para conseguir a vaga. O ator percebeu que estava sendo enganado e, por não conseguir mais manter a farsa, Bruno decidiu matá-lo. Segundo a DDPA, a vítima foi morta por motivo fútil, estrangulada com um fio de telefone após ser dopada e asfixiada . O corpo foi transportado por Jeander para uma casa em Campo Grande, alugada por Bruno em dezembro de 2022, exclusivamente para ocultar o cadáver da vítima.

Ainda de acordo com as investigações, o corpo foi colocado em um baú do próprio ator, enterrado a dois metros de profundidade e coberto de concreto. Jeander também foi o responsável por abrir o buraco onde o objeto com o cadáver foi colocado. Para encobrir o assassinato, Bruno usou o celular do artista e se passou por ele para manter contato com a mãe e amigos, além de ter feito publicações falsas em suas redes sociais.

Após o assassinato, os oito cachorros de Jeff foram levados para um centro espírita, no bairro Palmares, em Santa Cruz, na Zona Oeste, onde ficaram em condições de maus-tratos físicos e psicológicos. Depois, os animais foram abandonados na rua, o que despertou atenção dos parentes e amigos da vítima.

Jeander foi preso de junho, em Santíssimo, na Zona Oeste, durante uma ação da Delegacia de Descoberta de Paradeiros que tinha os suspeitos pelo crime como alvos. Já Bruno permaneceu foragido até o dia 15 do mesmo mês, quando foi preso pela Polícia Militar, em um hostel no Morro do Vidigal, Zona Sul, em uma operação conjunta com a Polícia Civil.