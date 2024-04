Trecho do Alto da Boa Vista, que registrou a menor temperatura do Rio em 2024 - Reprodução / Google Maps

Trecho do Alto da Boa Vista, que registrou a menor temperatura do Rio em 2024Reprodução / Google Maps

Publicado 19/04/2024 19:49 | Atualizado 20/04/2024 08:33

Rio – O Rio de Janeiro registrou na manhã de quinta-feira (18) a menor temperatura de 2024: 16,9ºC no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. Durante o feriado de São Jorge, a tendência é de estabilidade na temperatura e que não haja chuva. As informações são do Sistema Alerta Rio, do Centro de Operações (COR).

O sábado (20) registra a possibilidade de máxima de 29ºC e mínima de 18ºC, com tempo parcialmente nublado a claro e ventos fracos a moderados.

No domingo (21) e segunda-feira (22), as previsões de temperatura aumentam para máximas de 31ºC e 33ºC respectivamente, com o céu claro.

O dia mais quente deve ser terça-feira (23), que registra a possibilidade de máxima de 35ºC e mínima de 21ºC. Neste dia, o céu deve seguir claro, com ventos fracos a moderados.