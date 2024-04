Lucas Torres estava com amigos na Praça de Cabuçu, em Nova Iguaçu, quando foi morto - Reprodução/Redes sociais

Lucas Torres estava com amigos na Praça de Cabuçu, em Nova Iguaçu, quando foi mortoReprodução/Redes sociais

Publicado 19/04/2024 17:37

Hugo da Conceição Guedes, Everson Loyola da Conceição e Josué Lopes de Oliveira Junior foram condenados a 19 anos e 3 meses de prisão. O outro denunciado, Johnny da Silva Gomes, não foi a julgamento pois está desaparecido.

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio condenou, nesta sexta-feira (19), três dos quatro acusados pelo assassinato do jovem Lucas Torres dos Santos , de 16 anos, ocorrido em 2019, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.foram condenados a 19 anos e 3 meses de prisão. O outro denunciado,, não foi a julgamento pois está desaparecido.

Ao decidir a pena, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu deu aos denunciados o direito de recorrerem em liberdade. O MPRJ recorreu dessa decisão, para aumentar as penas. Em junho do ano passado, os quatro acusados pelo crime foram soltos devido a demora no julgamento . Desde então, o grupo respondia em liberdade.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), Lucas foi assassinado por ser amigo do então namorado da ex-companheira de Johnny. Eles estavam em uma festa quando Johnny partiu para cima do amigo de Lucas, que conseguiu se desvencilhar. Mais tarde, os denunciaram voltaram à festa e encontraram Lucas, que sofreu uma gravata e recebeu ordem para que fizesse com que o amigo retornasse à festa. Diante da negativa, uma vez que o amigo já se encontrava em casa, os denunciados decidiram matar Lucas.



Ele foi levado pelos quatro para um imóvel abandonado e sofreu golpes com um pedaço de madeira por parte de Johnny. Ao final, Josué desferiu um golpe de machado contra a vítima, que faleceu no local. Depois de matarem Lucas, os denunciados ainda atearam fogo contra seu corpo, que somente foi encontrado após dois dias.



O promotor de Justiça Bruno de Faria Bezerra, responsável pela sustentação oral, salientou aos jurados a barbárie do crime, com o assassinato de um jovem de 16 anos, que foi espancado por quatro homens, "por motivo torpe e sem qualquer chance de defesa, condenando a mãe da vítima ao luto eterno de saber que seu filho foi morto de forma tão violenta".