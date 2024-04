Fiéis devem lotar Igreja de São Jorge na terça-feira (23) - Sandro Vox

Fiéis devem lotar Igreja de São Jorge na terça-feira (23)Sandro Vox

Publicado 19/04/2024 17:25 | Atualizado 19/04/2024 17:50





Antes desse recesso, no entanto, há ainda o feriado nacional de Tiradentes, no domingo (21), que não vai influenciar a maioria das atividades no Rio.



Confira o que funciona nesse feriadão:



Transportes



Metrô



O MetrôRio vai funcionar normalmente no domingo (21), das 7h às 23h. A transferência entre as linhas 1 e 2 será no trecho compartilhado entre General Osório/Ipanema e Central do Brasil/Centro.



Na segunda, o horário de funcionamento também será o padrão, das 5h à meia-noite, mas o Posto de Gratuidade, na estação Central do Brasil/Centro, não terá expediente.



Já na terça-feira (23), feriado de São Jorge, a concessionária ficará aberta das 7h às 23h. O posto de Gratuidade vai seguir fechado e só voltará a funcionar na quarta (24).



Tanto na segunda (22) quanto na terça-feira (23), a linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, com transferência entre as linhas 1 e 2 no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.



As linhas de ônibus do Metrô na Superfície vão circular das 5h às 23h30 no sábado (19) e na segunda-feira (22) e das 7h às 22h30 no domingo (20) e terça-feira (23).



Trem



Assim como o metrô, os trens vão circular normalmente na segunda-feira (22). Já no feriado, terça (23), a SuperVia vai operar de acordo com os horários programados na grade de domingos e feriados para cada ramal. Os horários de funcionamento das estações podem ser conferidos no



A SuperVia orienta que os passageiros programem suas viagens consultando a ferramenta “Planeje Sua Viagem” através do aplicativo ou, em caso de dúvidas, podem contatar a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.



BRT

VLT



Na terça-feira (23), o VLT vai funcionar das 5h às 23h, nas linhas 1, 2, 3 e 4, com intervalo médio de 15 minutos entre os trens.



A concessionária orienta que os fiéis com destino à Igreja de São Jorge, no Centro, utilizem as linhas 2 ou 4 do VLT. O desembarque deve ser feito na estação Saara, que fica ao lado da paróquia.



Clientes que precisarem, podem consultar o trajeto e próximas viagens no aplicativo VLT Carioca ou no



Barcas



A CCR Barcas vai operar com a grade horária de domingos e feriados tanto na segunda (22), quanto na terça (23), na linha Arariboia. As estações ficarão abertas das 5h30 às 23h30, no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h, no trajeto Rio-Niterói, com saída a cada hora.



A operação das linhas Paquetá e da Divisão Sul não será alterada na segunda-feira (22). Já na terça (23), ambas funcionarão com grade de fins de semana e feriados, que podem ser consultadas



Já as linhas Charitas e Cocotá não vão circular nem segunda (22), nem terça-feira (23).



Saúde



Rede municipal



O esquema de saúde do município para o feriadão começa a valer neste sábado (20). Até terça-feira (23) as unidades 24 horas, que englobam UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III, vão funcionar ininterruptamente. O Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul, funcionará todos os dias, das 8h às 22h.



O Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, na Zona Norte, ficará fechado apenas na terça-feira (23). Nos outros dias, o horário de funcionamento é normal.



Já o Super Centro Carioca de Vacinação do ParkShoppingCampoGrande, na Zona Oeste, funcionará de acordo com o horário do centro comercial.



As unidades de Atenção Primária, que envolvem os centros municipais de saúde, clínicas da família, centros de atenção psicossocial, policlínicas e centros municipais de reabilitação, também fecharão na terça-feira (23).No sábado (20), o horário de funcionamento será normal. Na segunda (22),os espaços ficarão abertos das 8h às 12h.



Rede estadual



Os hospitais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estaduais funcionarão normalmente, com atendimento 24 horas por dia, durante o feriadão de São Jorge. O atendimento ambulatorial nas unidades seguirá os agendamentos já definidos para cada paciente.



O serviço SAMU 192 da capital fluminense, administrado pela Secretaria Estadual de Saúde, funcionará 24 horas por dia.



O Hemorio vai funcionar normalmente, das 7h às 18h, na Rua Frei Caneca, 8, no Centro da cidade.



O Rio Imagem Centro, vai funcionar normalmente na segunda (22). Na terça (23), a unidade vai abrir para a realização de exames de mamografia, raios-x, tomografia e ressonância. Já o Rio Imagem Baixada, em Nova Iguaçu, manterá o atendimento normal na segunda (22) e na terça-feira (23).



O funcionamento da RioFarmes retornará na quarta-feira (24/04). Segundo a SES, os pacientes atendidos pela unidade tiveram horários definidos com antecedência para a retirada de medicamentos.



Educação



Com o ponto facultativo, as escolas estaduais e municipais estarão fechadas na segunda-feira (22). A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) também aderiu ao decreto.



Comércio

As lojas do Saara, no Centro da Cidade, vão funcionar normalmente na segunda-feira (22). Na terça (23), o comércio da região fecha as portas, respeitando a tradição de não funcionar em feriados.



Bancos



As agências bancárias também não funcionarão na terça-feira (23). Na segunda (22), o expediente é normal.



Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a decisão segue resolução do Conselho Monetário Nacional (Resolução n.º 4.880), que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, bem como a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval.

As Agências da Previdência Social (APS) no Estado do Rio de Janeiro também não abrirão na terça-feira (23). O Instituto Nacional de Previdência Social (INSS) informou que os serviços presenciais agendados para este dia serão remarcados e os segurados comunicados sobre as novas datas.



Durante o feriadão a Central 135, o aplicativo Meu INSS e o site funcionarão normalmente.

INSS

As agências do INSS vão funcionar normalmente na segunda-feira (22) em todo o estado. Na terça (23), não há atendimento ao público por conta do feriado.



Os serviços presenciais agendados para este dia serão reagendados pelo INSS e os segurados comunicados sobre as novas datas.



O INSS ressaltou que a Central 135, o aplicativo Meu INSS e o site manterão funcionamento normal no feriado.



Interdições



Na Festa de São Jorge, na Praça da República, as interdições vão acontecer entre às 19h de segunda (22) e às 3h de quarta (24). Confira os trechos que serão fechados:



- Avenida Presidente Vargas, pista lateral sentido Candelária, ao longo do Campo de Santana até a interseção com a Rua Tomé de Souza;



- Praça da República, no trecho compreendido entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Buenos Aires.



Durante esse período o sentido de tráfego da Rua Buenos Aires, no trecho entre a República do Líbano e Praça da República, também será invertido, devendo funcionar no sentido Praça da República.



Apenas na terça-feira (23), a Rua do Senado também será interditada, entre a Avenida Gomes Freire e a Rua dos Inválidos das 11h às 19h, para outra comemoração na via.



Já para a missa de São Jorge, na Praça Ferreira Souto, em Irajá, na Zona Norte, a CET-Rio vai interditar as seguintes vias, na terça-feira (23), entre 4h e 12h.



- Rua Fernandes Gusmão, trecho entre a Rua Lima Sucupira e a Rua Marinho Pessoa;



- Rua Manuel Wanderley, entre a Rua Fernandes Gusmão e a Rua Marinho Pessoa;



- Rua Brás de Andrade Melo, trecho entre a Rua Jaçanã e Rua Fernandes Gusmão



Desvios



Os veículos procedentes da Rua Fernandes Gusmão com destino à Avenida Brasil, seguirão pela Rua Marinho Pessoa, Rua Lima Sucupira e a Rua Fernandes Gusmão, saindo na Avenida Brasil;



Já os carros vindos da Rua Fernandes Gusmão, com sentido à Avenida da Estrada Grande, seguirão pela Rua Lima Sucupira, Rua Torquato Cabral, Rua Jaçanã, Rua Juriti e Estrada. da Água Grande;



A CET-Rio informou que na haverá estacionamento para atender ao evento e que recomenda utilização de transporte público.