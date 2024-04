Novos postos de vacinação contra a gripe serão montados na próxima semana - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 19/04/2024 17:04 | Atualizado 19/04/2024 17:06

Rio – O governo do Estado já repassou 3,2 milhões de novas doses da vacina contra a gripe aos 92 municípios do Rio nesta sexta-feira (19), segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Até a semana que vem, a entrega totalizará 4 milhões de imunizantes, que estão sendo recebidos aos poucos, em seis parcelas. Restam 900 mil unidades para serem distribuídas neste período.

O secretário Municipal de Saúde da capital, Daniel Soranz, afirmou, nesta quarta-feira (17), por meio de sua conta no X (antigo Twitter), que o estado receberia, nesta sexta-feira (19), 1,1 milhão de doses, e que a cidade do Rio ficaria com quase metade disso.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital confirmou que a nova remessa de vacinas contra gripe está sendo retirada e que a distribuição nas unidades já começou.

Estações de metrô da capital receberão postos de vacinação

Postos de vacinação contra a gripe serão montados na capital nas próximas quarta (24) e quinta-feira (25), nos acessos A dos terminais de metrô de Botafogo e Cantagalo, na Zona Sul, e Triagem e Colégio, na Zona Norte.

A iniciativa, em parceria da SMS com o MetrôRio, tem o objetivo de levar a vacinação a locais de grande circulação de pessoas, facilitando o acesso à imunização contra a Influenza. A meta é vacinar cerca de 1 milhão de cariocas até o início de maio.