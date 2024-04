Agentes apreenderam duas chaves de fenda e dois pares de luvas - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 19/04/2024 15:16 | Atualizado 19/04/2024 15:30

Rio - Dois estrangeiros foram presos em flagrante, nesta sexta-feira (19), pelo assalto a uma casa em Camboinhas, Região Oceânica de Niterói, no qual foram levadas joias avaliadas em mais de R$ 300 mil. Segundo agentes, os presos são um homem chileno, de 26 anos, e uma mulher paraguaia, de 24, que fazem parte de uma quadrilha envolvida neste tipo de delito em residências.

O crime aconteceu no dia 11 deste mês. Na ocasião, eles estavam acompanhados de outro homem, ainda não identificado.



Conforme a Polícia Civil, a dupla foi presa em flagrante enquanto tentava trocar um carro alugado em um shopping de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Durante abordagem, os agentes apreenderam duas chaves de fenda e dois pares de luvas, usados para invadir as casas. O terceiro envolvido fugiu.



Em depoimento aos policiais, eles disseram que as joias foram vendidas na Rocinha. Parte do material foi recuperado e devolvido à vítima. O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu).