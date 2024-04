A Linha Vermelha é um dos pontos que receberá reforço no policiamento durante o feriado - Divulgação

A Linha Vermelha é um dos pontos que receberá reforço no policiamento durante o feriadoDivulgação

Publicado 19/04/2024 17:47 | Atualizado 19/04/2024 17:49

Rio – A Polícia Militar anunciou que realizará a Operação Deslocamento Seguro entre os dias 19 e 23 de abril, durante o feriado de São Jorge, com o objetivo de coibir infrações e crimes. O efetivo será reforçado nas vias expressas do Rio de Janeiro, com destaque para a Avenida Brasil, as Linhas Amarela e Vermelha e a Transolímpica.

O policiamento também será intensificado nas rodovias estaduais da Região dos Lagos (RJ-104, RJ-106 e RJ-124), Região Serrana (RJ-116), Paraty (RJ-165), Miguel Pereira (RJ-125) e do Farol de São Tomé, no norte do Estado (RJ-216).

Diariamente, 565 policiais militares e 219 viaturas serão empregadas nesta operação. A ação será executada através do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) da PM.

A Polícia Militar reforça a necessidade de que o motorista faça a revisão preventiva do seu veículo, mesmo para pequenas viagens, e que o desrespeito às normas oferece riscos ao condutor e aos outros usuários das rodovias.