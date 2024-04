Estudo utilizou fósseis que eram considerados perdidos - Thales Nascimento/Divulgação

Publicado 19/04/2024 13:29 | Atualizado 19/04/2024 13:34

Rio - Um estudo coordenado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) identificou uma nova espécie de dinossauro que viveu no Recôncavo Baiano. De acordo com a universidade, a pesquisa também revelou os primeiros ossos de dinossauros descobertos na América do Sul.



Para a Uerj, a descoberta proporcionou “apontamentos valiosos sobre a fauna pré-histórica da região”.



O dinossauro foi batizado com o nome de Tietasaura derbyiana, em homenagem à "Tieta do Agreste", romance do escritor Jorge Amado, e ao geólogo e naturalista Orville A. Derby, fundador do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil e um dos pioneiros da paleontologia brasileira.