Cratera em escadaria de condomínio coloca estrutura em risco de desabamento - Cleber Mendes / Agência O Dia

Cratera em escadaria de condomínio coloca estrutura em risco de desabamentoCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 19/04/2024 14:25 | Atualizado 19/04/2024 15:02

Rio - Ainda sem respostas sobre as obras de reparação estrutural da escadaria com risco de desabamento no condomínio Jardim Pindorama, em Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade, moradores do local resolveram fazer um abaixo-assinado para cobrar da Prefeitura uma resolução do problema, que já dura mais de quatro anos. O documento, que reúne cerca de 300 assinaturas, foi encaminhado à Câmara dos Vereadores nesta sexta-feira (19).