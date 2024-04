Luiz Fernando teve a entrada da sua casa interditada devido a cratera - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 10/04/2024 12:56 | Atualizado 10/04/2024 12:58

Rio - Prometido para ser entregue no início de março, o laudo técnico, fundamental para reparar problemas estruturais que já duram mais de quatro anos no condomínio Jardim Pindorama , em Jacarepaguá, na Zona Oeste, ainda não foi concluído. Segundo um morador, a justificativa da subprefeitura da região é que a mudança na gestão paralisou os processos em andamento.

A última vistoria realizada no local foi no dia 20 de fevereiro. Na ocasião, a ex-subprefeita Marli Peçanha e o subsecretário da Defesa Civil municipal, coronel Rodrigo Gonçalves, conversaram com os moradores e prometeram que iriam enviar um laudo técnico , com orçamento e detalhes da obra, ao prefeito Eduardo Paes.

Um serviço de drenagem chegou a ser realizado pela Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), com colocação de manilhas e liberação de caixas de esgoto que estavam entupidas. Porém, segundo o vice-presidente da Associação de Moradores de Jardim Pindorama, Amadeu da Rosa Costa, de 52 anos, nada mais foi feito.

"De lá pra cá, o problema só aumentou e nada foi feito, ficam só na promessa de voltar. Choveu muito alguns dias atrás, com isso o buraco só aumenta. O risco de desabamento está muito nítido", reforçou Amadeu, que disse estar preparando um abaixo assinado para reforçarem o pedido de ajuda as autoridades.

Morador do local há mais de 30 anos, o frentista Luis Fernando Liberatori, 58, foi à sede da subprefeitura de Jacarepaguá, na última sexta-feira (5), em busca de esclarecimentos. De acordo com ele, as obras de reforma do espaço estão paradas devido a mudança na gestão.

"Desde a última visita nada mais foi feito, as obras estão paradas. Na subprefeitura me falaram que a nova gestão vai fazer um levantamento das obras que estão pendentes na região. Vou aguardar um pouco, mas se nada for feito eu vou brigar e continuar perturbando", comentou.

No dia 26 de março, Henrique Fonseca assumiu a gestão da subprefeitura de Jacarepaguá no lugar de Marli Peçanha, que agora é secretária de ação comunitária do Rio. Na tarde da última terça-feira (9), o novo subprefeito foi ao local para verificar as questões estruturais da escadaria do condomínio.

Segundo a moradora Adriana de Lima Soares, de 54 anos, que tem sua residência diretamente afetada pelo problema estrutural, esta foi a primeira visita que realizaram desde a última vistoria.

"Eles tiraram foto do buraco na escada, mas a minha casa, que está com rachaduras, não olharam. Até agora nada foi feito. A gente agradece quando não chove, porque senão a situação piora. Isso aqui está cada dia mais perigoso", comentou a dona de casa.

Procurada, a subprefeitura de Jacarepaguá ainda não deu um novo prazo para a entrega do documento. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Iuri Corsini