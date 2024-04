Trânsito fica ainda mais lento com a presença de caminhões nos horários de pico - Divulgação

Publicado 10/04/2024 11:22 | Atualizado 10/04/2024 11:24

Rio - Um estudo do Centro de Operações Rio (COR) mostra que o risco de caminhões se envolverem em acidentes de trânsito na Avenida Brasil é seis vezes maior do que o de carros. O levantamento foi feito com base em uma série histórica de acidentes na via.

Os caminhões são o segundo tipo de veículo que mais provoca acidentes, representando 27% das ocorrências, mesmo que a porcentagem de caminhões na via, que são 6%, seja nove vezes menor do que a de carros (54%).

Ainda de acordo com o estudo, as ocorrências têm pico entre 6h e 8h da manhã, o que prejudica a fluidez do trânsito entre Deodoro e o Centro da cidade, e o impacto provocado também é maior.

Um acidente envolvendo caminhões e carretas demora, em média, 63 minutos para ser solucionado, enquanto envolvendo um carro, tem média de 44 minutos. Com isso, o tráfego de caminhões também dificulta a fluidez do trânsito na Avenida Brasil. Em média, caminhões e carretas aumentam o tempo de deslocamento na via em 33%.

O estudo também aponta que a maior parte dos acidentes envolvendo esse tipo de veículo acontecem entre 6h e 8h da manhã, horário de pico na Avenida Brasil. Os dados foram levantados de janeiro de 2023 até abril de 2024, no trecho entre Deodoro e Centro, onde foi construído o novo corredor da Transbrasil.

Além disso, o levantamento aponta que os acidentes são regulares em todos os dias úteis. Segundas, quintas e sextas são os dias que tiveram mais ocorrências. No fim de semana, o número de ocorrências cai significativamente.

No ano passado, a Prefeitura do Rio propôs a proibição da circulação de caminhões na Avenida Brasil nos horários de pico. Segundo a prefeitura, o objetivo da limitação de circulação de caminhões era melhorar o tráfego na principal avenida da cidade, após a inauguração do corredor Transbrasil do BRT.

No entanto, após protestos do setor, o executivo municipal voltou atrás e afirmou que iria começar a investir na implementação de equipes para controlar a ocorrência de acidentes, enguiços e bloqueios no local.

Com as regras, a proibição de caminhões seria nos seguintes horários: das 5h às 9h no sentido Centro, a partir da Rodovia Presidente Dutra até o Caju; e das 16h às 20h entre o Caju e a Avenida Brigadeiro Trompowsky, no sentido Zona Oeste. No restante do dia, os veículos desse tipo só poderiam circular pelas faixas laterais.