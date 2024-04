Eletrônicos furtados foram anunciados em um site de vendas horas depois - Reprodução

Publicado 10/04/2024 10:54 | Atualizado 10/04/2024 11:22

Rio - O Espaço da Juventude, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, foi invadido nesta terça-feira (9) por bandidos. O grupo roubou computadores, drones e equipamentos usados em cursos de capacitação tecnológica de alunos. O local foi inaugurado no último dia 3 na Rua Dom Pedrito.



Após o roubo, os criminosos anunciaram os aparelhos roubados em um site de vendas na internet. Ao todo, o grupo levou 10 notebooks, 3 drones, 1 TV, 2 impressoras, 1 microfone e 2 monitores inteligentes.

Com medo de serem descobertos após o início das investigações, os criminosos deixaram os eletrônicos em um terreno baldio na região. Policiais militares localizaram o material, que foi encaminhado à 35ª DP (Campo Grande). O delegado Jorge Maranhão, responsável pelas investigações, informou que os envolvidos no furto já foram identificados e agentes realizam diligências para localizar o grupo.



Em nota, a Secretaria Especial da Juventude Carioca lamentou o ocorrido e disse que confia no trabalho da polícia para encontrar os envolvidos. A pasta ressaltou, ainda, que os espaços da juventude são instrumentos de transformação social e já formaram mais de 10 mil jovens desde que foram criados, há menos de dois anos.



O Espaço da Juventude foi criado para oferecer cursos totalmente gratuitos para formação e capacitação de jovens entre 15 e 29 anos, voltados para as tecnologias da indústria 4.0, que visam automatizar e conectar os processos industriais por meio da computação em nuvem, da inteligência artificial e da robótica.