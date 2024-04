Casarão em chamas fica na Rua Santo Amaro, 98 - Reprodução

Publicado 10/04/2024 09:23 | Atualizado 10/04/2024 09:27

Rio - Um incêndio atinge um casarão na Rua Santo Amaro, no Catete, Zona Sul da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h52 para combater as chamas no imóvel número 98 e ainda trabalha no local.

Segundo as primeiras informações da corporação, não houve vítimas no incidente.

De acordo com relatos, o fogo atingiu a parte dos fundos da casa e o telhado, que desabou parcialmente. O incêndio também causa bastante fumaça na região.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que a rua está interditada para trabalho dos bombeiros.

*Matéria em atualização