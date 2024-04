Polícia Civil conclui que Edmilson Felix do Nascimento, de 44 anos, é o responsável por ter ateado fogo na ex-mulher - Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/04/2024 12:58 | Atualizado 10/04/2024 15:51

Rio - A Polícia Civil encerrou o caso da mulher que teve o corpo incendiado na estação Augusto Vasconcelos, na Zona Oeste, e concluiu que Edmilson Felix do Nascimento, de 44 anos, ex-marido da vítima, é o responsável pelo crime. Nesta quarta-feira (10), o delegado Jorge de Albuquerque Maranhão, da 35ª DP (Campo Grande), disse que, "pelo o que foi apurado nas investigações, o caso está encerrado".

Em entrevista ao DIA, Maranhão ainda comentou sobre o processo. "Ficou apurado que [o autor] foi o ex-companheiro da vítima e remetemos o relatório à Justiça. Com a morte do [Edmilson], o indiciamento dele foi extinto", afirmou o delegado.

Na tarde da última segunda-feira (8), a técnica de enfermagem Michele Pinto teve o corpo incendiado na estação Augusto Vasconcelos. De acordo com testemunhas, Edmilson jogou gasolina na mulher, ateou fogo e fugiu pelos trilhos de trem. Momentos depois, o Corpo de Bombeiros socorreu Michele e a encaminhou ao Hospital Municipal Rocha Faria, onde passou por uma cirurgia de emergência.

Na ocasião, Wagner Montazo, primo de Michele, disse que o casal terminou o relacionamento há cerca de dois meses, mas o homem não aceitou. Em março, ele teria invadido a casa da ex-mulher e quebrado diversos móveis. Na tarde desta segunda, Michele, que tinha uma medida protetiva contra Edmilson, deixou a filha na casa da ex-sogra, mas foi seguida até a estação de trem, onde houve o ataque.

DIA, Montazo explicou sobre o atual Ao, Montazo explicou sobre o atual estado de saúde da prima. "Queimou 95% do corpo dela, menos os pés. Ela está a base de remédios e isso que está mantendo o coração batendo. Só um milagre", lamentou Wagner.

De acordo com a SuperVia, a concessionária está acompanhando de perto a situação. "Lamentamos o ocorrido e esperamos a rápida recuperação da vítima", comunicou a empresa.



A morte de Edmilson Felix

Segundo uma parente de Edmilson Felix, na segunda-feira, ele a ligou durante o dia e pediu que ela cuidasse das filhas dele. A familiar contou aos policiais que o carro de Edmilson foi encontrado na Ponte Rio-Niterói por volta das 15h. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que encontrou um veículo sem passageiros. Inicialmente, informações concluíram que o corpo do criminoso foi encontrado na Baía de Guanabara, por volta das 21h, como o delegado Jorge Maranhão afirmou à reportagem.

No entanto, o Corpo de Bombeiros informou que não encontrou nenhum cadáver no mar e que as buscas seguem em andamento. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói). Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre a ocorrência.

O primo de Michele Pinto acredita que o corpo de Edmilson não tenha sido encontrado e que ele está foragido. "O corpo não foi achado e esse monstro está foragido. Ele armou tudo. Não acharam nada", disse Wagner Montazo, ao DIA.

Estado de saúde de Michele Pinto

Após ser transferida para o Hospital Municipal Pedro II, a técnica de enfermagem segue internada em estado grave. Na última segunda-feira (8), quando houve o ataque, a mulher foi levada para o Hospital Municipal Rocha Faria, onde passou por uma cirurgia de emergência.



Procurada nesta quarta-feira (10), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunicou que a direção do Hospital Pedro II afirmou que o estado de saúde da paciente, que teve 90% do corpo queimado, permanece grave. No entanto, na segunda, a SMS disse que o quadro da vítima era considerado gravíssimo e que ela não tinha condições clínicas para transferência à uma unidade especializada.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini