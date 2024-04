Victor Emmanuel é considerado foragido da Justiça - Divulgação

Publicado 12/04/2024 06:36 | Atualizado 12/04/2024 07:27

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (11), um cartaz pedindo informações que possam levar à localização e prisão do mecânico Victor Emmanuel Braga Silva, 26 anos, pelo homicídio do barbeiro Thiago Farias da Costa, 37 anos, que ocorreu durante uma discussão em uma oficina na Rua Paim Pamplona, Sampaio, na Zona Norte, em 28 de outubro de 2023. Ele já é considerado foragido da Justiça.

No documento, o juiz Daniel Werneck Cotta, da 2ª Vara Criminal do Rio, destacou que há indícios suficientes da autoria do mecânico em relação ao crime. Segundo o magistrado, Victor admitiu, em depoimento, que atirou contra Thiago porque achou que o barbeiro estava escondendo uma arma. Após os tiros, ele fugiu em seu veículo levando a arma, que teria sido jogada em direção aos trilhos da estação de trem Triagem, em Benfica, também na Zona Norte.



Thiago foi morto a tiros após ter ido ao local para reclamar sobre o conserto do seu carro, que apresentou problemas no dia que foi liberado, mesmo ficando cerca de quatro meses na oficina. Durante a discussão o mecânico entrou na oficina e voltou armado, atirando ao menos cinco vezes contra o barbeiro.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, um vídeo ao qual O DIA teve acesso mostra o acusado, de camisa preta, sendo contido por outras pessoas no momento em que discutia com Thiago, de camisa rosa. Logo depois, o mecânico se aproxima do barbeiro e dispara diversas vezes.