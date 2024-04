Michele Pinto teve o corpo incendiado na estação Augusto Vasconcelos, na Zona Oeste - Arquivo Pessoal

Michele Pinto teve o corpo incendiado na estação Augusto Vasconcelos, na Zona OesteArquivo Pessoal

Rio - Após ser transferida para o Hospital Municipal Pedro II, a técnica de enfermagem Michele Pinto, que teve o corpo incendiado na estação Augusto Vasconcelos, na Zona Oeste, segue internada em estado grave. Na última segunda-feira (8), quando houve o ataque, a mulher foi levada para o Hospital Municipal Rocha Faria, onde passou por uma cirurgia de emergência.

Procurada nesta quarta-feira (10), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunicou que a direção do Hospital Pedro II afirmou que o estado de saúde da paciente, que teve 90% do corpo queimado, permanece grave. No entanto, na segunda, a SMS disse que o quadro da vítima era considerado gravíssimo e que ela não tinha condições clínicas para transferência à uma unidade especializada.

Relembre o caso

Apontado como o principal suspeito, Edmilson Felix do Nascimento, de 44 anos, ex-marido da vítima, foi encontrado morto na Baía de Guanabara, também nesta segunda-feira, por volta das 21h. De acordo com testemunhas, na estação Augusto Vasconcelos, o homem jogou gasolina na vítima, ateou fogo e fugiu pelos trilhos do trem.



Na ocasião, Wagner Montazo, primo de Michele, disse que o casal terminou o relacionamento há cerca de dois meses, mas Edmilson não aceitou. Em março, ele teria invadido a casa da ex-mulher e quebrado diversos móveis. Na tarde desta segunda, Michele, que tinha uma medida protetiva contra Edmilson, deixou a filha na casa da ex-sogra, mas foi seguida pelo homem até a estação de trem, onde houve o ataque.



Segundo uma parente do suspeito, horas depois do crime, ele ligou e pediu para que ela cuidasse das filhas dele. À noite, a polícia encontrou o carro de Edmilson na Ponte Rio-Niterói, sem passageiros. Por volta das 21h, bombeiros e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram o corpo na Baía de Guanabara.

De acordo com a SuperVia, a concessionária está acompanhando de perto a situação. "Lamentamos o ocorrido e esperamos a rápida recuperação da vítima", informou a empresa.

Familiares de Michele Pinto e de Edmilson Felix prestaram depoimento na 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado.