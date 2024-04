Douglas estava escondido em uma casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 10/04/2024 14:39

Rio - Douglas de Oliveira Rodrigues foi preso, nesta terça-feira (9), suspeito de matar um homem durante uma discussão por uma vaga de carro, em Belford Roxo. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Douglas teve a prisão preventiva decretada por homicídio qualificado.

Segundo as investigações, em junho do ano passado, Douglas foi à uma loja de roupas femininas com a ex-companheira e estacionou o veículo na frente da casa da vítima na Avenida São Paulo, no bairro das Graças. A polícia disse, ainda, que após a discussão por conta do local onde o carro estava, o suspeito sacou a arma e atirou contra Alessandro de Souza Gomes, que não teve chances de defesa. Em seguida, Douglas fugiu do local.

De acordo com as investigações da DHBF, o suspeito estava escondido em uma casa em Nova Iguaçu, na Baixada. No momento da prisão, os agentes da especializada encontraram duas pistolas, uma de calibre 40 e outra 38, além de 77 munições de diversos calibres. Aos policiais, Douglas alegou que o armamento era legalizado, mas as pistolas foram levadas para realização de exames periciais.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.