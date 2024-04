Os maços de cigarro estavam distribuídos em 19 caixas dentro do veículo - Divulgação

Publicado 10/04/2024 13:34

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, a manhã desta quarta-feira (10), aproximadamente 8 mil maços de cigarros, recuperaram um veículo roubado e prenderam o motorista que estava foragido da Justiça. A ação aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, altura de Nova Iguaçu, na Baixada.

Os agentes faziam uma fiscalização na região quando abordaram um veículo que estava em alta velocidade. No local, foi verificado que o carro havia sido roubado no início do mês. O condutor foi preso em flagrante.

Os maços de cigarro estavam distribuídos em 19 caixas e segundo o motorista seria levada para o Complexo da Maré, na Zona Norte. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.