Padre Alexandre Paciolli foi preso em Fortaleza, no CearáDivulgação / Arquivo / Canção Nova

Publicado 10/04/2024 14:56 | Atualizado 10/04/2024 16:47

Rio - O padre Alexandre Paciolli Moreira de Oliveira, preso na semana passada por ser suspeito de estupro de vulnerável , agora é alvo de uma comissão apuratória criada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). A equipe também fornecerá acolhimento e orientação em possíveis casos relacionados ao padre.Segundo a instituição de ensino, Paciolli esteve à frente da igreja que fica na universidade entre abril de 2016 e março de 2022. Ele foi preso no dia 2 deste mês, em Fortaleza, no Ceará, alvo de uma denúncia de crime que aconteceu entre agosto de 2022 e janeiro de 2023.O caso de importunação sexual e estupro de vulnerável contra uma mulher aconteceu em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. De acordo com as investigações da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Nova Friburgo, o padre se utilizou da ingenuidade e da fé da vítima para abusar da vítima, sob o contexto de que ela passava por fortes dores e não oferecia resistência por ter o denunciado como um "sagrado protetor".