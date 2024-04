Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) - Divulgação

Publicado 10/04/2024 16:24 | Atualizado 10/04/2024 17:36

Rio- A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (10), a segunda fase da Operação Pretorian, com o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão contra uma policial civil que pesquisou informações sobre um juiz e seus familiares.

De acordo com as investigações, a servidora realizou diversas consultas injustificadas nos sistemas policiais. As pesquisas envolviam familiares do juiz Bruno Monteiro Ruliere, que atuava na 1ª Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, sendo o responsável por decisões judiciais que atingiram diretamente máfias e organizações criminosas que estavam em órgãos públicos.