Acidente na Linha Vermelha na altura do Aeroporto do Galeão causou trânsito nesta quarta-feira (10) - Divulgação / Centro de Operações do Rio

Publicado 10/04/2024 17:12 | Atualizado 10/04/2024 17:57

Rio – Uma mulher morreu e um homem ficou ferido em um acidente entre um carro e uma moto na Linha Vermelha, na altura do Aeroporto do Galeão, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (10).

A vítima, que não foi identificada, morreu na hora. Já Jonathan Raphael da Silva Borges, 35 anos, foi encaminhado ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes (HMADN), em Duque de Caxias, e seu quadro é estável. Ele foi submetido a exames e segue em observação.

O acidente, que ocupou duas faixas da pista no sentido Centro, deixou o trânsito confuso na Linha Vermelha, com um engarrafamento que ia do aeroporto até Parada de Lucas. O Centro de Operações do Rio (COR) liberou o acesso completo das pistas apenas às 15h28.