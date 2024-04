o MPRJ irá acompanhar as investigações por meio do Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE) - Divulgação

o MPRJ irá acompanhar as investigações por meio do Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE)Divulgação

Publicado 10/04/2024 17:45 | Atualizado 10/04/2024 17:55

Rio - A força-tarefa montada pelo governo estadual para solucionar os danos causados pela contaminação de tolueno que paralisou o sistema Imunana-Laranjal de abastecimento de água terá reforço do Ministério Público do Estado. Em reunião, foi definido que o MPRJ irá acompanhar as investigações por meio do Grupo de Apoio Técnico Especializado (Gate). A ação conta com representantes das secretarias de Estado do Ambiente, de Polícia Civil e de Polícia Militar, além do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Cedae.

"Essa parceria agiliza as respostas à população fluminense. Nossas equipes estão empenhadas na identificação dos responsáveis, que serão punidos exemplarmente. A conversa com os promotores foi muito positiva e essa integração dos trabalhos é um auxílio muito bem-vindo", disse o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

A reunião de integração contou com a presença de Rossi, do presidente do Inea, Renato Bussiere, e do presidente da Cedae, Aguinaldo Ballon. A contaminação por tolueno foi identificada na última quarta-feira (3) e causou a suspensão das operações da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Sistema Imunana-Laranjal, que só foi retomada às 22h42 de sexta-feira

A investigação policial foi iniciada após a confirmação da contaminação, em inquérito aberto pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). Até o momento, oito representantes de 16 empresas que funcionam na região e que podem ter utilizado tolueno em suas atividades foram ouvidos pelos investigadores, que também cumpriram mandados de busca nas sedes dessas firmas.