O velório aconteceu às 13h30, e o sepultamento às 15h - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 10/04/2024 16:24 | Atualizado 10/04/2024 16:39

Rio - Amigos e familiares se despediram nesta quarta-feira (10) de Carlos Eduardo Ribeiro dos Santos, de 38 anos, no Cemitério Ricardo de Albuquerque, Zona Norte. Ele foi morto durante umana manhã de segunda-feira (8).De acordo com a PM, a ação, realizada por agentes do 41º BPM (Irajá), tinha como objetivo reprimir a prática de roubo de veículos e cargas nas proximidades da comunidade, além de tentar impedir movimentações de criminosos do Comando Vermelho, responsáveis pela disputa territorial em diferentes pontos da cidade.na tarde de segunda-feira (8), na Estrada do Camboatá, nas proximidades da Rua Fernando Lobo. No protesto, a mãe de Carlos Eduardo, Raquel, pediu justiça.