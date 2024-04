Michele Pinto teve o corpo incendiado na estação Augusto Vasconcelos, na Zona Oeste - Arquivo Pessoal

Publicado 10/04/2024 17:45 | Atualizado 10/04/2024 18:01

Rio - Morreu na tarde desta quarta-feira (10) a técnica de enfermagem Michele Pinto, que teve 90% do corpo queimado pelo ex-companheiro na estação de trem Augusto Vasconcelos , na Zona Oeste do Rio. Ela estava internada no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz.

O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (8). Testemunhas disseram que o homem jogou gasolina na mulher, ateou fogo e fugiu pelos trilhos. Michele foi socorrida pelos Bombeiros e encaminhada até o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste, onde passou por uma cirurgia de emergência.

Na terça-feira (9), a vítima foi transferida para o Hospital Municipal Pedro II , unidade especializada no tratamento de queimaduras. No entanto, devido a gravidade dos ferimentos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a técnica de enfermagem veio à óbito nesta quarta.

DIA, Maranhão disse que o caso foi encerrado após o homem ser encontrado morto na Baía de Guanabara. O caso foi investigado pela 35ª DP (Campo Grande). O delegado Jorge Maranhão disse que o acusado pelo crime é Edmilson Félix do Nascimento, de 44 anos, ex-companheiro da vítima . Ao, Maranhão disse que o caso foi encerrado após o homem ser encontrado morto na Baía de Guanabara.

"Ficou apurado que [o autor] foi o ex-companheiro da vítima e remetemos o relatório à Justiça. Com a morte do [Edmilson], o indiciamento foi extinto", afirmou o delegado.

Wagner Montazo, primo de Michele, disse que o casal terminou o relacionamento há cerca de dois meses, mas o homem não aceitou. Em março, ele teria invadido a casa da ex-mulher e quebrado diversos móveis. Na tarde desta segunda (8), Michele, que tinha uma medida protetiva contra Edmilson, deixou a filha na casa da ex-sogra, mas foi seguida até a estação de trem, onde houve o ataque.

Na noite de segunda, o carro de Edmilson foi encontrado na Ponte Rio-Niterói sem passageiros. O delegado afirmou que o corpo do homem foi localizado na Baía de Guanabara. No entanto, o Corpo de Bombeiros destacou que segue fazendo as buscas e que nenhum cadáver foi encontrado até o momento. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).

O primo de Michele acredita que o corpo de Edmilson não tenha sido encontrado e que ele, na verdade, está foragido. "O corpo não foi achado e esse monstro está foragido. Ele armou tudo. Não acharam nada", disse Wagner.

Não há informações sobre o sepultamento de Michele.