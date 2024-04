Joanna se apresenta no dia 18 de abril no Teatro Mário Lago - Divulgação/ Beti Niemeyer

Joanna se apresenta no dia 18 de abril no Teatro Mário LagoDivulgação/ Beti Niemeyer

Publicado 10/04/2024 14:51

Rio - A Fundação de Artes do Rio de Janeiro (Funarj) anunciou, nesta quarta-feira (10), o início das vendas de ingressos para o aguardado show da cantora Joanna, que faz parte programação Giro Cultural. O evento será na próxima quinta (18), às 19h, no Teatro Mário Lago, localizado na Vila Kennedy, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Com ingressos a preços populares, a temporada de atrações no espaço promete ser imperdível.



Joanna, uma das vozes mais prestigiosas da MPB, promete uma noite inesquecível com seus maiores sucessos, incluindo "Amanhã Talvez" e "Um Sonho a Dois". O show faz parte da turnê "De Volta ao Começo", que celebra 40 anos de carreira da artista.



Os ingressos estão disponíveis por R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia). A compra pode ser realizada online ou diretamente na bilheteria do Teatro Mário Lago, que conta com 164 lugares.



Giro Cultural

O início da temporada do Giro Cultural já se mostrou bem-sucedida, com ingressos esgotados para o show de estreia do sambista Leandro Sapucahy. A alta procura sublinha a importância e o entusiasmo do público por eventos culturais de qualidade.



Além de Joanna, a programação terá performances de artistas renomados e peças teatrais — entre eles, destacam-se Juninho Cassimiro, a peça "Jesus", de Moacyr Góes, e uma variedade de shows para todos os gostos musicais.