Policiais militares fazem operações em comunidades da Zona Norte, com o objetivo de reprimir o roubo de veículosArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/04/2024 08:13

Rio - Agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do 9° BPM (Honório Gurgel) realizam, na manhã desta sexta-feira (12), operações em comunidades da Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, as ações têm o objetivo de reprimir o roubo de veículos e interromper as atividades de criminosos envolvidos em disputas territoriais.

No bairro de Lins de Vasconcelos, policiais da CPP fazem uma operação no Complexo do Lins. Até o momento, de acordo com a PM, não há informações sobre prisões, apreensões ou confrontos.

Já em Rocha Miranda e Honório Gurgel, a equipe do 9° BPM realiza ações nas comunidades da Palmeirinha, Jorge Turco e Mundial. Nestas, também não há registro de prisões ou apreensões.

Procuradas, as secretarias de Saúde (SMS) e Educação (SME) ainda não responderam sobre os impactos nas unidades das regiões que recebem operações da Polícia Militar.

*Em atualização