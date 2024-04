Ao todo, 45 máquinas caça-níqueis foram apreendidas - Reprodução / @pmerj

Publicado 12/04/2024 10:45

Rio - Um bingo clandestino foi fechado pela Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira (11), em Piratininga, Niterói, Região Metropolitana do Rio. Na ação, foram apreendidos 45 máquinas caça-níqueis e R$ 4.831 em espécie.

De acordo com a PM, agentes da Subsecretaria de Inteligência (SSI) e do 12º BPM (Niterói) ainda identificaram quatro funcionários e 25 apostadores que estavam no local, que fica na Rua João Batista Serrão, no momento da ação.

A ocorrência e os materiais apreendidos foram encaminhados a 81ª DP (Itaipu).