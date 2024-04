Leonardo foi baleado enquanto comprava um lanche em Padre Miguel - Rede Social

Leonardo foi baleado enquanto comprava um lanche em Padre MiguelRede Social

Publicado 12/04/2024 09:51 | Atualizado 12/04/2024 12:27

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do empresário Leonardo de Paiva Holanda Cesar, de 29 anos, baleado na madrugada desta quinta-feira (11) em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. A vítima foi atingida por três tiros à queima-roupa durante uma tentativa de assalto enquanto comprava um lanche.



Leonardo estaria em um veículo blindado quando abriu os vidros para pedir a comida, momento em que bandidos encapuzados se aproximaram do carro e anunciaram o assalto. "Ele se assustou, e quando o carro deu um tranco, os criminosos deram três tiros nele", dizem relatos nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14ºBPM (Bangu) foram acionados para um assalto em um drive-thru na Rua Francisco Real, em Padre Miguel. No local, foram informados de que a vítima foi abordada por homens armados com pistolas, e que Leonardo acelerou com o carro, momento em que foi baleado. Um dos tiros ainda atingiu a lanterna do veículo.

Após os disparos, o primo da vítima, que estava dentro do automóvel, assumiu a direção e levou o empresário até o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu.

Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que equipes foram acionadas apenas para fazer a remoção do corpo no hospital.



O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Testemunhas estão sendo ouvidas e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos.

Ainda não há informações sobre o enterro de Leonardo.