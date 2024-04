Bombeiros estiveram no local para realizar a remoção dos corpos - Cleber Mendes/Agência O DIA

Bombeiros estiveram no local para realizar a remoção dos corpos

Publicado 12/04/2024 11:50 | Atualizado 12/04/2024 13:55

Rio - Um homem em surto matou a avó e tia-avó a facadas dentro de um apartamento na Rua Solano da Cunha, no bairro Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Zona Norte, nesta sexta-feira (12). Na ação, o primo do suspeito também ficou ferido.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 17° BPM (Ilha do Governador) encontraram a avó Maria Helena de Carvalho e a tia-avó Rosa Maria de Carvalho já sem vida dentro do imóvel.



O primo Hipólyto da Silva Junior também foi esfaqueado e entrou em luta corporal com o acusado, que acabou caindo da janela do prédio. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Evandro Freire. O estado de saúde da vítima é grave, enquanto o do suspeito é estável.

Um vizinho da família, que preferiu não se identificar, contou que nunca haviam presenciado nenhuma briga, gritos ou discussões vindos do apartamento onde o jovem vivia com a avó e a tia-avó. "O prédio era muito tranquilo, a gente avistava muito ele, a avó e a tia-avó. Nunca ouvimos gritaria e nada do tipo. Até nos causou estranheza", lembrou.

Segundo esse morador, o rapaz tinha comportamento repetitivos o que parecia sugerir que ele tinha algum tipo de transtorno psiquiátrico. "Ele ficava caminhando de um lado para o outro na varanda, com o celular na mão. Esse comportamento dele nos causava estranheza. Depois percebemos que era diariamente, então suspeitamos que ele poderia ter um distúrbio psiquiátrico", revelou.

Em seu relato, o vizinho contou que o rapaz autor do crime foi encontrado em uma valeta, na frente do prédio onde o caso aconteceu. "A polícia e os bombeiros chegaram cinco minutos depois", lembra.

A Polícia Civil assumiu o caso.