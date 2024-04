Ação foi conduzida pela Corregedoria-Geral de Polícia Civil (CGPOL) - Marino Azevedo / Polícia Civil RJ

Publicado 12/04/2024 12:18 | Atualizado 12/04/2024 12:20

Rio – Um policial civil foi preso nesta sexta-feira (12) na primeira fase da Operação Efésios VI. Ele é investigado por extorsão, agiotagem e constituição de milícia. Os agentes da Corregedoria-Geral de Polícia Civil (CGPOL) cumpriram dois mandados de busca e apreensão em endereços nos bairros de Guaratiba e Campo Grande, na Zona Oeste.

Segundo as investigações, o policial e outros suspeitos foram até a residência da vítima que fez a denúncia e acusaram os moradores de matar um idoso, que seria o proprietário da casa em que a família estava morando.

O grupo exigiu R$ 100 mil ou a entrega do imóvel, além de obrigar as vítimas a assinar um contrato de compra e venda fictício, com a intenção de tomar a residência. No entanto, de acordo com as apurações, o idoso morreu de causas naturais em São Paulo.

A Corregedoria relatou o inquérito e solicitou ao Ministério Público medidas cautelares contra o policial civil, que seria o principal autor do crime. As investigações para prender outros integrantes da organização criminosa continuam.