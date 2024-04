Matheus foi detido por agentes do 81°DP (Itaipu) - Divulgação / Polícia Civil

Matheus foi detido por agentes do 81°DP (Itaipu)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 10/04/2024 10:59

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (9), por tentativa de estelionato, associação criminosa e crime de resistência, em um dos acessos ao Vidigal, na Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio. Matheus Rodrigues Alves, de 25 anos, é acusado de integrar uma quadrilha que pratica estelionato, realizando falsas compras de videogame nas redes sociais.



Segundo as investigações, o grupo criminoso se passa por mulheres no Facebook, através de perfis falsos, e faz contato com anunciantes da venda de videogames, que custumam valer mais de R$ 2.500,00, na plataforma Marketplace. Os criminosos dizem que o irmão ou parente tem interesse no produto e oferecem um número de Whatsapp para que troquem mensagens.



Já pelo aplicativo, um dos criminosos convence a vítima a fazer o anúncio pelo Mercado Livre, onde supostamente possui crédito no Mercado Pago, e enviam comprovante de pagamentos e e-mails falsos, como se fossem remetidos pela empresa, confirmando a transação.



Ainda segundo a investigação, nas trocas de mensagens, o criminoso envia uma foto segurando um documento, como forma de dar credibilidade à transação, e pede que a vítima também envie uma foto sua com o documento. A imagem enviada pela quadrilha, no entanto, é de alguma vítima anterior. Já o documento enviado pelo vendedor atual é guardado para ser utilizado no próximo golpe.



Após o falso pagamento, a quadrilha envia um motorista de aplicativo, normalmente de boa-fé, para buscar o videogame com a vítima e levar até os criminosos.



Matheus foi preso após a denúncia de um vendedor que suspeitou do golpe. Com as informações, agentes da 81ªDP (Itaipu) aguardaram o carro de aplicativo enviado pelos bandidos no endereço em que haveria a coleta do videogame, em Itaipu, em Niterói. Em seguida, os policiais seguiram o veículo até um dos acessos à comunidade do Vidigal, no Rio, onde a prisão em flagrante aconteceu.

Os agentes constataram ainda a existência de outros casos em que videogames foram entregues no mesmo local, próximo à passarela, em um dos acessos à comunidade. O criminoso já havia se passado pela mesma pessoa em trocas de mensagens com as vítimas, utilizando-se das mesmas práticas para aplicar o golpe.



Ao todo, o preso possui oito anotações entre crimes e atos infracionais, como associação para o tráfico de drogas, tortura, homicídio, roubo e sequestro.