Helena Theodoro recebe a medalha TiradantesThiago Lontra

Publicado 18/04/2024 10:01 | Atualizado 18/04/2024 10:42

Rio - A escritora e pesquisadora Helena Theodoro, de 80 anos, foi homenageada com a honraria mais importante da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na última terça-feira (16). A autora recebeu a Medalha Tiradentes em solenidade na sede da entidade, no Centro, por iniciativa da deputada Renata Souza (PSOL).

"Eu não esperava receber mais alguma coisa, principalmente em um país como o nosso, onde a senioridade é vista como negativo e que sempre se quis ser francês, mas é o segundo país com mais negros no mundo. É um reconhecimento oficial de que temos competência como qualquer outro brasileiro", comemorou a intelectual.



"É muito emocionante poder homenagear em vida uma mulher tão linda e preciosa para nós como Helena Theodoro, essa referência pela ventania potente que promove mudanças na realidade para a libertação e valorização da cultura negra em seu caráter circular, ancestral", exaltou Renata Souza.



Com a presença de familiares e amigos da homenageada, a cerimônia foi encerrada ao som dos tambores dos ogãs Totó Cruz, do Terreiro Pilão de Prata, de Salvador, e Daniel Firmino, do Ilê Axé Onixêgun, em Guapimirim.



Na ocasião, a escritora também recebeu a Medalha Chiquinha Gonzaga, por iniciativa da vereadora Thais Ferreira (PSOL). A comenda reconhece a atuação de mulheres em diversos setores da sociedade.

Trajetória

Helena Theodoro, atualmente professora visitante da UFRJ, é uma referência da cultura afro-brasileira. Iniciou sua trajetória na Rádio MEC, aos 18 anos, no programa 'Tarde Infantil'. Possui graduação de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRJ (1967), graduação em Pedagogia pela Uerj (1970), mestrado em Educação pela UFRJ (1978) e doutorado em Filosofia pela Universidade Gama Filho (1985). Tem ainda, pós-doutorado em História Comparada pela UFRJ.



Ela também é autora de um livro sobre a obra do compositor Martinho da Vila, assim com o argumento da peça "Mãe de Santo", estrelada pela atriz Vilma Melo.

*Reportagem do estagiário Francisco Procópio, sob supervisão de Raphael Perucci