Podem participar rodas com no mínimo dois anos de atuação no Rio - Cris Vicente

Publicado 18/04/2024 08:53 | Atualizado 18/04/2024 09:10

Rio - Um novo calendário municipal de rodas de samba cariocas está sendo desenvolvido pela Prefeitura do Rio. Nesta quinta-feira (18), a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) lançou o Edital de Credenciamento das Rodas de Samba.

Serão 15 dias de inscrições online por meio do site da SMC. Podem participar rodas com no mínimo dois anos de atuação no Rio e vínculo com o território. Para se inscrever, é preciso ser pessoa física, comprovadamente produtores(as) de samba e/ou sambistas; com mais de 18 anos e residente na cidade do Rio de Janeiro.

O último cadastramento ocorreu em 2021, permitindo a regulamentação desses grupos em espaços públicos cariocas. A novidade é inserir novas rodas na cena carioca e certificá-las. O objetivo é atualizar o Programa de Desenvolvimento Cultural Rede Carioca de Rodas de Samba.

As rodas inscritas serão analisadas por uma comissão formada por funcionários da Prefeitura do Rio e representantes indicados pela Associação Rede Carioca de Rodas de Samba. Serão avaliados critérios como vínculo com o território, impacto da roda e experiência cultural do responsável pela roda de samba (análise do portfólio etc).

Depois de aprovadas, as Rodas de Samba inscritas no Novo Programa de Desenvolvimento Cultural Rede Carioca de Rodas de Samba serão realizadas nos dias e locais especificados no calendário publicado pela SMC no Diário Oficial.