Orquestra vai se apresentar na estação Carioca - Divulgação / MetrôRio

Publicado 18/04/2024 09:12 | Atualizado 18/04/2024 09:17

Rio - Em homenagem ao mês de aniversário de Monteiro Lobato, vai acontecer, nesta quinta-feira (18), na estação de metrô da Carioca, no Centro, o espetáculo ‘Sítio do Picapau Amarelo, O Musical’. A apresentação, que é gratuita, começará às 13h30.

O musical contará com integrantes da Banda Sinfônica Juvenil Fluminense e do Coro Juvenil do Rio de Janeiro, que executarão clássicos como “Sítio do Picapau Amarelo” (Gilberto Gil), “SaciPererê” (Carlinhos Brown), “Tia Anastácia” (Dorival Caymmi), “Emília, a boneca gente” (Baby Consuelo), “Visconde” (Lenine), “Cuca” (Cássia Eller), entre outros.



A regência do espetáculo será dos maestros Vinícius Louzada e Davi Fernandes.

Segundo o MetrôRio, a apresentação, em versão pocket, “é um convite para explorar o imaginário, as lendas e a cultura popular que permeiam a obra de Lobato, abrindo espaço para reflexões que nos fazem enxergar a nós mesmos refletidos como em um espelho”.

Monteiro Lobato



Monteiro Lobato foi um dos primeiros autores de literatura infantil do Brasil e da América Latina. Criador da história do Sítio do Picapau Amarelo, ele escreveu uma série de livros dedicados aos personagens, como “O Saci”, “Histórias de Tia Anastácia e “Memórias da Emília”.



Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882, em São Paulo e faleceu em 4 de julho de 1948, aos 66 anos, na capital paulista.