Frente fria trouxe chuva e ventos fortes para cidade - Renan Areias/ Agência O Dia/Foto de Arquivo

Publicado 18/04/2024 11:17

Rio - A frente fria, prevista para passar no Rio nesta quinta-feira (18), deixou o tempo instável na cidade, com queda de temperatura acentuada e ventos moderados, com rajadas ocasionalmente fortes. Segundo o Sistema Alerta Rio, durante o dia deve chover de forma isolada, com intensidade fraca a moderada.

Ainda de acordo com a previsão, os termômetros, nesta quinta, podem chegar a 18°C, com máxima de 28°C.



Pelas redes sociais diversos cariocas estão registrando falta de luz desde às 6h, nas zonas Norte e Oeste, em decorrência da chuva e dos ventos fortes em alguns locais.



“Olha, eu moro em Campo Grande. Aqui nem precisa chover: basta ventar, que ficamos sem energia.Sem falar nas quedas de luz a cada minuto, que queima todos os eletrônicos.”, escreveu uma mulher.”



“Tá geral no RJ sem luz? A madrugada inteira eu vi a luz acabar e ouvir estouro aqui pelo Méier/Lins”, questionou outro.



Procurada, a Light informou que “devido às chuvas e ventos fortes, a concessionária registrou casos pontuais de falta de energia em pontos isolados da cidade”.



Segundo a concessionária, as equipes estão nas ruas para restabelecer a energia o mais rápido possível.



Previsão para os próximos dias



A partir desta sexta-feira (19), não há mais previsão de chuva no Rio e os termômetros devem registrar nova queda de temperatura. Até segunda (22), os ventos permanecerão fracos a moderados em toda a cidade.



Na sexta (19), no entanto, ainda há previsão de nebulosidade, com céu nublado a parcialmente nublado. Os termômetros devem variar entre 17°C e 27°C.



Já no sábado haverá redução de nebulosidade. As temperaturas devem ficar entre 16°C e 28°C e, no domingo (21), ainda sem previsão de chuva, os termômetros variam entre 16°C e 31°C.