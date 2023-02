A influenciadora Luana Nobre e o mestre-sala Alessandro Silva - Reprodução

Publicado 20/02/2023 15:52 | Atualizado 20/02/2023 17:32

Rio - Uma influenciadora digital acusa o mestre-sala da Unidos de Bangu, Alessandro Silva, de agredi-la fisicamente. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (19) em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Luana Nobre contou que voltava de um bloco de carnaval com a família quando se deparou com uma mulher sendo agredida pelo companheiro em uma das ruas do bairro. Nesse momento, ela produzia conteúdo para o seu perfil no Instagram com uma amiga.

Luana disse em vídeos que sabe o que pode e o que não pode gravar dentro do Complexo de Senador Camará e que, quando notou a briga, parou de gravar na hora. Mas, segundo ela, Alessandro achou que ela estava registrando a confusão, partiu para cima dela e quebrou o telefone dela. Depois, ela reaparece em um storie dizendo que foi agredida por Alessandro e mostra um machucado no braço e na boca.

A influenciadora foi até uma UPA de Senador Camará para registrar os ferimentos que sofreu e de lá foi encaminhada até a delegacia. à 35ª DP (Campo Grande), mas, os agentes pediram que ela voltasse à unidade na quinta-feira (23) com mais dados sobre o agressor para formalizar o registro de ocorrência, como nome completo, redes sociais ou endereço. Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, Luana pediu ajuda para obter mais informações sobre o agressor e conseguiu.

"Não é porque eu sou de comunidade que eu tenho que ir falar com alguém e entregar ele. Eu não vou fazer isso. Não é do meu caráter e da minha índole. Eu vou correr atrás dos meus direitos, mas vai ser na Justiça. Em nenhum momento eu falei que faria isso, até porque eu sou mãe. Eu tenho mãe e ele também tem", disse ela em seu Instagram.

Desanimada para sair, Luana foi curtir com a família, amigos e seguidores em um salão alugado para as festas de Carnaval. A filha menor, Lorena, ficou muito abalada e com dificuldades, principalmente na hora de dormir. "A Lorena ne viu a briga e não consegue dormir e nem parar de chorar", afirma.

A assessoria de imprensa da Unidos de Bangu informou que Alessandro não quer falar sobre o caso. A escola foi a terceira a desfilar no sábado (18) pela Série Ouro do carnaval carioca. O mestre-sala iniciou sua trajetória no carnaval na escola mirim Estrelinha da Mocidade. Já passou pela União de Jacarepaguá e anteriormente já havia defendido as cores da Unidos de Bangu.