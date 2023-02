Cachoeiras de Macacu abriu alas para a folia com meio ambiente e cultura - Divulgação

Cachoeiras de Macacu - Capital ecológica do Rio de Janeiro, a cidade de Cachoeiras de Macacu abriu alas para a folia com meio ambiente e cultura. O município realiza este ano o primeiro carnaval sustentável em parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e o projeto Sustenta Carnaval.



O lançamento da festa "A Nossa Alegria nos Sustenta" aconteceu na noite desta sexta-feira (18) e contou com a presença da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, do prefeito Rafael Miranda e autoridades municipais, na Avenida Governador Roberto Silveira, no Centro da cidade.



"Estamos aliando cultura e sustentabilidade, numa campanha de conscientização que envolve o carnaval da Sapucaí, com materiais que brilharam na Avenida e que ganham um novo significado, promovendo o carnaval do Interior. Cachoeiras de Macacu já é um exemplo no cuidado do meio ambiente e agora ganha este destaque também no Carnaval", ressalta a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

Sobre o Sustenta Carnaval



Cachoeiras de Macacu possui cerca de 54% de Mata Atlântica preservada e foi usada como modo para a realização do Carnaval Sustentável 2023, que reutiliza fantasias usadas no Carnaval 2022, durante os desfiles das Escolas de Samba das Séries Ouro e Especial, e que são deixadas na área de dispersão da Marquês de Sapucaí.