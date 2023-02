Tiago Abravanel escolhe look prata para comandar o ’Bloco do Abrava’ - Reprodução / Instagram

Tiago Abravanel escolhe look prata para comandar o ’Bloco do Abrava’Reprodução / Instagram

Publicado 19/02/2023 17:28

Tiago Abravanel chegou animado para comandar o 'Bloco do Abrava' neste domingo (19), que saiu da região do Itaim Bibi, em São Paulo. O cantor posou com os fãs que estavam no local e logo subiu no trio elétrico para dar início à folia.

Para a ocasião, Tiago escolheu uma calça e um colete com fundo preto e desenhos prata holográficos. Ele usou, também, uma camisa de tela. E para ficar completo, o cantor usou uma maquiagem prata com muito glitter.

Fernando Poli, marido de Tiago, compartilhou um registro do momento em que eles chegaram ao local do bloco: "Bora pro Bloco do Abrava!", escreveu